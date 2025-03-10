Пешехода насмерть сбили в Алматы
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В Алматы насмерть сбили мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте, к расследованию приступили сотрудники управления дознания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
По данным пресс-службы Департамента полиции Алматы, в Ауэзовском районе Алматы произошло ДТП со смертельным исходом.
"Водитель автомашины марки Toyota Hiace, двигаясь по улице Шаляпина в восточном направлении, допустил наезд на мужчину 1973 года рождения, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. К сожалению, пешеход скончался на месте происшествия", - рассказали в ДП.
Отмечается, что к расследованию ДТП приступили сотрудники управления дознания.
На прошлой неделе в Астане насмерть сбили школьницу, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, в совершении смертельного наезда подозревают водителя грузового автомобиля.
В прошлом месяце в Сети опубликованы видео с места ДТП, где на пешехода был совершен наезд в Алматы. В пресс-службе Департамента полиции города прокомментировали инцидент.
Также в феврале этого года трагедия произошла в Жетысуском районе Алматы - под колесами автомобиля погиб пешеход. До этого в Павлодаре автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина скончался от полученных травм.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2226792-peshehoda-nasmert-sbili-v-almaty/