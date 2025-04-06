Двухлетнего ребенка на самокате сбили в Караганде

В Караганде накануне вечером двухлетний ребенок на самокате угодил под колеса автомашины - его доставили в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

"5 апреля около 21:00 во дворе жилого комплекса "Томирис" 36-летний водитель автомобиля "Chevrolet Nexia" совершил наезд на двухлетнего ребенка, который пересекал пешеходный переход на самокате.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок был доставлен в медицинское учреждение. Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении полиции региона.

Департамент полиции Карагандинской области призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в зонах жилой застройки.

"Также обращаемся к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, даже во дворах с ограниченным доступом", - обратились к казахстанцам в ведомстве.

Напомним, накануне двухлетняя девочка погибла под колесами машины в Косшы - водитель, следуя на автомобиле Kia Sportage совершил наезд на несовершеннолетнюю 2023 года рождения.

В марте этого года мы сообщали, что в Астане насмерть сбили школьницу, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В совершении смертельного наезда подозревают водителя грузового автомобиля.

А на этой неделе похожие трагедии произошли в Алматы - 2 апреля в городе произошло ДТП, в результате которого погибла семилетняя девочка - грузовик допустил наезд на ребенка.

А на следующий день семилетнего мальчика сбили насмерть в Алмалинском районе южной столицы. Ребенок попал под колеса внедорожника.