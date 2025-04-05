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Двухлетняя девочка погибла под колесами машины в Косшы

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Автомобильное колесо
Автомобильное колесо. Иллюстративное фото: Pixabay

Трагедия произошла сегодня в Косшы - в дорожно-транспортном происшествии погибла двухлетняя девочка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Сегодня, 5 апреля, в одном из жилых дворов в Косшы водитель, следуя на автомобиле Kia Sportage совершил наезд на несовершеннолетнюю 2023 года рождения.

Девочка скончалась на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия.

Напомним, в марте этого года мы сообщали, что в Астане насмерть сбили школьницу, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В совершении смертельного наезда подозревают водителя грузового автомобиля.

А на этой неделе похожие трагедии произошли в Алматы - 2 апреля в городе произошло ДТП, в результате которого погибла семилетняя девочка - грузовик допустил наезд на ребенка.

А на следующий день семилетнего мальчика сбили насмерть в Алмалинском районе южной столицы. Ребенок попал под колеса внедорожника.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2233413-dvuhletnyaya-devochka-pogibla-pod-kolesami-mashiny-v-kosshy/