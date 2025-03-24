Четверо человек погибли в ДТП в Акмолинской области

Смертельное ДТП произошло вчера, 23 марта, на автодороге Степногорск - п. Заводской. В результате аварии скончались четверо человек, передает NUR.KZ.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции области.

"23 марта на автодороге Степногорск - п. Заводской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины марки "ВАЗ" и автобуса YUTONG.

В результате ДТП водитель и 3 пассажиров автомашины марки ВАЗ от полученных травм скончались. Двое несовершеннолетних пассажиров автомашины марки "ВАЗ" с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области.

Видео с места аварии появились в Instagram-аккаунте Step_notsleep.

Ранее 21 марта в Алматинской области, на участке автодороги Алматы - Жетыген, произошло ДТП - легковой автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП трое пассажиров скончались на месте. Водитель с различными травмами был госпитализирован в больницу.

До этого в феврале четыре человека погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Усть-Каменогорск. Водитель автомобиля Audi не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с деревом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

4 февраля на 102 км автодороги Алматы - Бишкек в Алматинской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Elantra. В результате оба водителя и пассажир Hyundai погибли на месте. Еще один пассажир Chevrolet с различными травмами был госпитализирован в больницу.

Также ДТП с участием пяти автомашин произошло на автодороге Омск - Майкапчагай в Павлодарской области. В результате аварии одна пассажирка автомашины Mitsubishi скончалась на месте происшествия.