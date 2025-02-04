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Столкнулись 5 авто: смертельное ДТП произошло на трассе в Павлодарской области

Опубликовано:

ДТП у села Павлодарское
На месте ДТП. Фото: ДП Павлодарской области

В Павлодарской области в ДТП с участием пяти автомобилей на месте происшествия погибла пассажирка одной из машин, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ДТП с участием пяти автомашин произошло на автодороге Омск - Майкапчагай у села Павлодарское.

ДТП у села Павлодарское
ДТП. Фото: ДП Павлодарской области

В результате аварии одна пассажирка автомашины Mitsubishi скончалась на месте происшествия.

ДТП у села Павлодарское
Дорожная авария. Фото: ДП Павлодарской области

Работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Сегодня в Жамбылском районе Алматинской области три человека погибли в ДТП на автодороге Алматы - Бишкек. Один пассажир получил травмы и был госпитализирован. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

А в Туркестанской области ДТП унесло жизни шести человек. Четырех пострадавших госпитализировали в больницу. После лобового столкновения двух автомобилей произошло возгорание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2217831-stolknulis-5-avto-smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti/