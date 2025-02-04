Столкнулись 5 авто: смертельное ДТП произошло на трассе в Павлодарской области

В Павлодарской области в ДТП с участием пяти автомобилей на месте происшествия погибла пассажирка одной из машин, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ДТП с участием пяти автомашин произошло на автодороге Омск - Майкапчагай у села Павлодарское.

ДТП. Фото: ДП Павлодарской области

В результате аварии одна пассажирка автомашины Mitsubishi скончалась на месте происшествия.

Дорожная авария. Фото: ДП Павлодарской области

Работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Сегодня в Жамбылском районе Алматинской области три человека погибли в ДТП на автодороге Алматы - Бишкек. Один пассажир получил травмы и был госпитализирован. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

А в Туркестанской области ДТП унесло жизни шести человек. Четырех пострадавших госпитализировали в больницу. После лобового столкновения двух автомобилей произошло возгорание.