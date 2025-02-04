Оба водителя и пассажир погибли при столкновении двух авто в Алматинской области
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Сегодня в Жамбылском районе Алматинской области три человека погибли в ДТП. Один пассажир получил травмы и был госпитализирован, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 4 февраля на 102 км автодороги Алматы - Бишкек произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
"По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Elantra", - уточнили в ДП Алматинской области.
В результате аварии оба водителя и пассажир Hyundai Elantra погибли на месте. Еще один пассажир Chevrolet Cobalt с различными травмами госпитализирован в больницу.
По факту ДТП зарегистрировано уголовное дело, ведется расследование.
Ранее в Туркестанской области произошло ДТП с участием двух автомобилей Audi с последующим возгоранием. В результате дорожной аварии погибли шесть человек, еще четверо пострадавших с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу.
В ВКО на трассе Курчум - Калжыр случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lada Granta и Hyundai Santa Fe. Водитель и три пассажира Lada Granta скончались на месте. Водителя и трех пассажиров другого авто доставили в медицинское учреждение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2217732-oba-voditelya-i-passazhir-pogibli-pri-stolknovenii-dvuh-avto-v-almatinskoy-oblasti/