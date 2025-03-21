Автомобиль врезался в дерево в Алматинской области: три человека погибли

Сегодня в Алматинской области, на участке автодороги Алматы-Жетыген, произошло ДТП - легковой автомобиль врезался в дерево, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"21 марта водитель Toyota Camry, следуя на 29 км автодороги Алматы-Жетыген, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на дерево. В результате ДТП трое пассажиров скончались на месте. Водитель с различными травмами госпитализирован в больницу", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

По данному факту полицией зарегистрировано уголовное дело, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция региона призывает всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения РК, не нарушать установленный скоростной режим и избегать резких маневров на дорогах.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

В феврале четыре человека погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Усть-Каменогорск. Водитель автомобиля Audi не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с деревом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

4 февраля на 102 км автодороги Алматы - Бишкек в Алматинской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Elantra. В результате оба водителя и пассажир Hyundai погибли на месте. Еще один пассажир Chevrolet с различными травмами был госпитализирован в больницу.

Также ДТП с участием пяти автомашин произошло на автодороге Омск - Майкапчагай в Павлодарской области. В результате аварии одна пассажирка автомашины Mitsubishi скончалась на месте происшествия.