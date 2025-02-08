Столкнулись с деревом: четыре человека погибли на трассе Алматы - Усть-Каменогорск (видео)

Сегодня, 8 февраля, четыре человека погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Усть-Каменогорск. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 8 февраля на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск произошло смертельное ДТП.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Audi не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с деревом. В результате аварии водитель и три пассажира скончались на месте, еще один пассажир с различными травмами доставлен в больницу", - рассказали стражи порядка.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Полицейские призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге.

Напомним, 4 февраля на 102 км автодороги Алматы - Бишкек в Алматинской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Elantra. В результате оба водителя и пассажир Hyundai погибли на месте. Еще один пассажир Chevrolet с различными травмами был госпитализирован в больницу.

Также ДТП с участием пяти автомашин произошло на автодороге Омск - Майкапчагай в Павлодарской области. В результате аварии одна пассажирка автомашины Mitsubishi скончалась на месте происшествия.