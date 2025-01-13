Переходившего дорогу на зеленый свет мужчину насмерть сбили в Павлодаре

В Павлодаре автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина скончался от полученных травм, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в ИВС.

"12 января в 07.40 на пересечении улиц Жибек Жолы и Сагадата Нурмагамбетова в Павлодаре водитель автомашины "ВАЗ-2114" совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Автомашину водворили на специальную стоянку.

12 января в Актау автомобиль наехал на детскую площадку и сбил пешехода, которого госпитализировали в больницу. В полиции опровергли информацию о том, что в результате ДТП есть погибший.

А в Ескельдинском районе области Жетісу автомобиль сбил людей, шедших по обочине дороги. Один из пешеходов от полученных травм погиб на месте происшествия. Скрывшегося после аварии водителя задержали.