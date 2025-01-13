Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Переходившего дорогу на зеленый свет мужчину насмерть сбили в Павлодаре

Опубликовано:

Мужчина переходит дорогу
Пешеход. Иллюстративное фото: hsyncoban / Getty Images

В Павлодаре автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина скончался от полученных травм, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в ИВС.

"12 января в 07.40 на пересечении улиц Жибек Жолы и Сагадата Нурмагамбетова в Павлодаре водитель автомашины "ВАЗ-2114" совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Автомашину водворили на специальную стоянку.

12 января в Актау автомобиль наехал на детскую площадку и сбил пешехода, которого госпитализировали в больницу. В полиции опровергли информацию о том, что в результате ДТП есть погибший.

А в Ескельдинском районе области Жетісу автомобиль сбил людей, шедших по обочине дороги. Один из пешеходов от полученных травм погиб на месте происшествия. Скрывшегося после аварии водителя задержали.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2210936-perehodivshego-dorogu-na-zelenyy-svet-muzhchinu-nasmert-sbili-v-pavlodare/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie