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Пешехода сбили насмерть в Алматы (фото)

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Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Трагедия произошла минувшей ночью в Жетысуском районе Алматы - под колесами автомобиля погиб пешеход, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДП.

ДТП произошло на проспекте Суюнбая, южнее улицы Баянаульской. По инфомрации ведомства, водитель автомобиля марки Exeed двигался по Суюнбая в южном направлении и допустил наезд на пешехода.

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Также в полиции сообщили, что личность погибшего устанавливается.

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2219279-peshehoda-sbili-nasmert-v-almaty-foto/