Пешехода сбили насмерть в Алматы (фото)

Трагедия произошла минувшей ночью в Жетысуском районе Алматы - под колесами автомобиля погиб пешеход, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДП.

ДТП произошло на проспекте Суюнбая, южнее улицы Баянаульской. По инфомрации ведомства, водитель автомобиля марки Exeed двигался по Суюнбая в южном направлении и допустил наезд на пешехода.

Авария. Фото: Zakon.kz

По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Также в полиции сообщили, что личность погибшего устанавливается.

Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.