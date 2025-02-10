Пешехода сбили насмерть в Алматы (фото)
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Трагедия произошла минувшей ночью в Жетысуском районе Алматы - под колесами автомобиля погиб пешеход, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДП.
ДТП произошло на проспекте Суюнбая, южнее улицы Баянаульской. По инфомрации ведомства, водитель автомобиля марки Exeed двигался по Суюнбая в южном направлении и допустил наезд на пешехода.
По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Также в полиции сообщили, что личность погибшего устанавливается.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2219279-peshehoda-sbili-nasmert-v-almaty-foto/