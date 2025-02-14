"Переходил в неустановленном месте": пешехода сбили на одной из улиц в Алматы
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Ранее в Сети опубликованы видео с места ДТП, где на пешехода был совершен наезд в Алматы. В пресс-службе Департамента полиции города прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.
Видео с места происшествия опубликованы в Telegram-канале Kris_p_almaty. На кадрах - мужчина, лежащий на дороге, а также неравнодушные граждане, окружившие его и, вероятно, ждавшие экипаж патрульной полиции и "скорую".
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, ДТП произошло накануне в 21:00 в Жетысуском районе.
"Водитель автомашины марки Mersedes, следуя по проспекту Назарбаева в южном направлении, ниже проспекта Райымбека, допустил наездник на пешехода - мужчину 1984 года рождения, который предварительно пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате пешеход получит телесные повреждения и был госпитализирован в одну из больниц города", - сообщили в полиции.
К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления дознания ДП Алматы.
В начале февраля сообщалось, что в Жетысуском районе Алматы под колесами автомобиля погиб пешеход.
До этого в Павлодаре автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина скончался от полученных травм.
А в Караганде на днях экипаж патрульной полиции на пешеходном переходе сбил 22-летнюю девушку. Пострадавшую доставили в больницу, а в отношении водителя спецавтомашины составлен административный протокол и материал направлен в суд для принятия решения.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2220773-perehodil-v-neustanovlennom-meste-peshehoda-sbili-na-odnoy-iz-ulic-v-almaty/