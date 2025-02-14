"Переходил в неустановленном месте": пешехода сбили на одной из улиц в Алматы

Ранее в Сети опубликованы видео с места ДТП, где на пешехода был совершен наезд в Алматы. В пресс-службе Департамента полиции города прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Видео с места происшествия опубликованы в Telegram-канале Kris_p_almaty. На кадрах - мужчина, лежащий на дороге, а также неравнодушные граждане, окружившие его и, вероятно, ждавшие экипаж патрульной полиции и "скорую".

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, ДТП произошло накануне в 21:00 в Жетысуском районе.

"Водитель автомашины марки Mersedes, следуя по проспекту Назарбаева в южном направлении, ниже проспекта Райымбека, допустил наездник на пешехода - мужчину 1984 года рождения, который предварительно пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате пешеход получит телесные повреждения и был госпитализирован в одну из больниц города", - сообщили в полиции.

К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления дознания ДП Алматы.

В начале февраля сообщалось, что в Жетысуском районе Алматы под колесами автомобиля погиб пешеход.

До этого в Павлодаре автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина скончался от полученных травм.

А в Караганде на днях экипаж патрульной полиции на пешеходном переходе сбил 22-летнюю девушку. Пострадавшую доставили в больницу, а в отношении водителя спецавтомашины составлен административный протокол и материал направлен в суд для принятия решения.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.