Полицейский скончался после силовой тренировки в спорткомплексе в Астане

В Сети ранее появилась информация, что в одном из спорткомплексов Астаны скончался после тренировки сотрудник полиции. В пресс-службе ДП полиции прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Фото с места инцидента и информация о нем опубликована в Telegram-канале Egov.press.

"Некоторые источники сообщают, что в столичном спортивном комплексе "Алатау", в зоне беговой дорожки, после тренировки почувствовал себя плохо, упал и скончался гражданин 1983 года рождения. По словам медицинского работника, он являлся сотрудником полиции", - отмечается в посте.

В полиции Астаны отреагировали на инцидент. По факту гибели сотрудника начато досудебное расследование.

"Предварительно установлено, что после силовой тренировки, при выходе из зала, он потерял сознание. Бригада скорой помощи незамедлительно предприняла реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал инфаркт миокарда", - говорится в сообщении.

В начале года в Алматы полицейский скончался после ножевого ранения, подозреваемого в нападении уже задержали.

В середине ноября в Алматы был похожий случай - в одном из кафе произошла драка, в результате которой ранение получил сотрудник полиции. В департаменте тогда сообщили о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого тоже задержали.

А в Алматинской области в декабре прошлого года был совершен наезд на инспектора службы батальона патрульной полиции, он погиб на месте.