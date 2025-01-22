Повредили трубу: жителей района в Алматинской области полностью подключили к газоснабжению
Опубликовано:
Отключенных от газа жителей Карасайского района Алматинской области подключили к газоснабжению - из-за ДТП была повреждена труба, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат района.
"Акимат Карасайского района сообщает, что газоснабжение полностью подключено ко всем домам и школам в 19:45. Дежурная бригада продолжает работать в усиленном режиме", - говорится в сообщении акимата Карасайского района в Instagram.
Сегодня дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Жамбыл 2 в Алматинской области - в результате аварии повредилась газовая труба. Сообщалось, что была повреждена газовая труба среднего давления диаметром 219 мм. В связи с этим было отключено газоснабжение для 3000 абонентов двух населенных пунктов.
На днях мы также писали, что в Турксибском районе Алматы восстановлен подземный газопровод, из-за повреждения на котором свыше 10 тыс. абонентов остались без газа.
Позже стало известно, что поврежденный участок газопровода в Алматы восстановили, а полиция начала досудебное расследование.
Также летом прошлого года в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей LiXiang и Subaru, в результате которого была повреждена опора газовой трубы. После этой аварии более 600 домов в верхней части Алматы остались без газа.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2214245-povredili-trubu-zhiteley-karasayskogo-rayona-polnostyu-podklyuchili-k-gazosnabzheniyu/