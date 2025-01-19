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Авария с "перевертышем" произошла в Алматы: погибла женщина (видео)

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ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Сегодня ранним утром в Бостандыкском районе Алматы произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход - 39-летняя женщина, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в 5:30 в Бостандыкском районе.

"20-летний водитель автомашины марки "Тойота", следуя по проспекту Аль-Фараби в западном направлении, на пересечении с улицей Каратаева, не справился с рулевым управлением, выехал на северную обочину дорогу и допустил наезд на бордюрный камень.

Далее, продолжив движение, выехал на тротуар и допустил наезд на пешехода - 39-летнюю женщину, а затем, наехав на опору рекламного щита, опрокинулся на крышу. К сожалению, в результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении полиции.

Водитель авто и его пассажирка были госпитализированы в одну из больниц города.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело.

Ранее два человека погибли, четверо пострадали в ДТП с "перевертышем" в Мангистау.

Также на днях смертельная авария произошла и в Атырауской области - водитель проигнорировал предупреждение о гололеде и попал в ДТП с автобусом. Он и его пассажир погибли на месте происшествия.

А на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск произошло ДТП с участием военной техники. Водитель допустил выпадение из трала двух тягачей легкого бронирования. В результате военная техника опрокинулась на проезжую часть, что привело к столкновению с сопровождающим автомобилем.

Мы также писали, что в Алматинской области автобус сбил 42-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2212913-avariya-s-perevertyshem-proizoshla-v-almaty-pogibla-zhenshchina-video/

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