Водитель спустя час после предупреждения погиб вместе с пассажиром в Атырауской области

В Атырауской области водитель, получивший предупреждение о гололеде, попал в ДТП с автобусом. Он и его пассажир погибли на месте происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, через час после предупреждения сотрудников роты патрульной полиции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

15 января в 14.00 полицейские предупредили водителей о необходимости соблюдать меры предосторожности из-за гололедицы. Однако на 53-м километре автодороги Доссор - Кульсары - Бейнеу произошло столкновение общественного транспорта и автомобиля Chevrolet Cobalt.

"В результате аварии 48-летний водитель Chevrolet Cobalt и его пассажир скончались на месте происшествия", - рассказали в ДП Атырауской области.

В настоящее время полиция проводит расследование и выясняет все обстоятельства произошедшего.

"Гололедица и ухудшение погодных условий значительно повышают риск аварий. Призываем всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность за рулем", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Алматинской области автобус сбил 42-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в районной больнице.

А на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск произошло ДТП с участием военной техники. Водитель допустил выпадение из трала двух тягачей легкого бронирования. В результате военная техника опрокинулась на проезжую часть, что привело к столкновению с сопровождающим автомобилем.