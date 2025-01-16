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Автобус насмерть сбил мужчину в Алматинской области

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Автобус сбил пешехода
Место происшествия. Фото: Zakon.kz

В Алматинской области автобус сбил 42-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили о расследовании по факту ДТП с участием автобуса.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса SAZ LE60, следуя по 25 километру автодороги Алматы-Жандосов-Бесмойнак, допустил наезд на 42-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в районной больнице. Полиция региона призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД РК и требований дорожной безопасности", - сказано в сообщении ДП.

В ноябре прошлого года в поселке Иргели в Алматинской области случилась трагедия - семилетнего мальчика сбил автобус. Очевидцы рассказали подробности.

Также в ноябре стало известно, что автобус школьной развозки переехал ребенка близ Алматы. В департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию.

В октябре того же года в Алматы автобус сбил маленького ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Его госпитализировали с травмами.

Автобус сбил пешехода
Место происшествия. Фото: Zakon.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2212094-avtobus-nasmert-sbil-muzhchinu-v-almatinskoy-oblasti/

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