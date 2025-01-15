"Танк упал": военную технику "уронили" на трассе в Алматинской области (видео)

На автодороге Алматы - Усть-Каменогорск в Алматинской области произошло ДТП с участием военной техники. Подробности озвучили в "КазАвтоЖоле", передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, 15 января 2025 года в 13.40 водитель трала марки "Цзефан", следуя по автодороге Алматы - Усть-Каменогорск в южном направлении, на 56-м километре при спуске с путепровода в районе поселка Заречный допустил выпадение из трала двух единиц военной техники МТ-ЛБ (многофункциональный тягач легкого бронирования).

В результате техника опрокинулась на проезжую часть, что привело к столкновению с сопровождающим автомобилем Ssang Yong Actyon.

Жертв и пострадавших нет.

В ДП Алматинской области дополнили, что по данному факту проводится проверка.

"Полиция региона напоминает водителям о необходимости соблюдать требования безопасности при перевозке крупногабаритных грузов и соблюдать осторожность на дорогах", - призвали стражи порядка.

Видео с места происшествия появилось в Сети.

"Танк упал", - говорит один из очевидцев.

Также сегодня утром в Алматинской области произошло массовое ДТП. На дороге Алматы - Усть-Каменогорск в густом тумане столкнулись 18 автомобилей. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее на трассе Алматы - Хоргос очевидцы сняли на видео опрокинувшийся на бок грузовик с прицепом. По данным полиции, ДТП произошло из-за разгерметизации колеса.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!