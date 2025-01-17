Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Два человека погибли, четверо пострадали в ДТП с "перевертышем" в Мангистау (видео)

Опубликовано:

Место ДТП
Место ДТП. Фото: instagram.com/112_aktau

В четверг, 16 января, в Мангистауской области случилось ДТП, унесшее жизни двух человек, передает издание Lada.kz. В соцсетях появились кадры с места аварии.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от областного департамента полиции, ДТП произошло в районе 43-го километра трассы Актау - Форт-Шевченко.

По версии полиции, водитель автомобиль не справился с рулевым управлением, из-за чего авто вылетело с дороги и перевернулось.

В результате аварии погибли два человека, еще четверо доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Расследование продолжается", – добавили в полиции.

Напомним, накануне смертельная авария произошла и в Атырауской области – водитель проигнорировал предупреждение о гололеде и попал в ДТП с автобусом. Он и его пассажир погибли на месте происшествия.

А на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск произошло ДТП с участием военной техники. Водитель допустил выпадение из трала двух тягачей легкого бронирования. В результате военная техника опрокинулась на проезжую часть, что привело к столкновению с сопровождающим автомобилем.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2212421-dva-cheloveka-pogibli-chetvero-postradali-v-dtp-s-perevertyshem-v-mangistau-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie