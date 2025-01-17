Два человека погибли, четверо пострадали в ДТП с "перевертышем" в Мангистау (видео)
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В четверг, 16 января, в Мангистауской области случилось ДТП, унесшее жизни двух человек, передает издание Lada.kz. В соцсетях появились кадры с места аварии.
Как пишет издание, ссылаясь на информацию от областного департамента полиции, ДТП произошло в районе 43-го километра трассы Актау - Форт-Шевченко.
По версии полиции, водитель автомобиль не справился с рулевым управлением, из-за чего авто вылетело с дороги и перевернулось.
В результате аварии погибли два человека, еще четверо доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Расследование продолжается", – добавили в полиции.
Напомним, накануне смертельная авария произошла и в Атырауской области – водитель проигнорировал предупреждение о гололеде и попал в ДТП с автобусом. Он и его пассажир погибли на месте происшествия.
А на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск произошло ДТП с участием военной техники. Водитель допустил выпадение из трала двух тягачей легкого бронирования. В результате военная техника опрокинулась на проезжую часть, что привело к столкновению с сопровождающим автомобилем.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2212421-dva-cheloveka-pogibli-chetvero-postradali-v-dtp-s-perevertyshem-v-mangistau-video/