В Алматы троллейбус насмерть сбил пешехода

Сегодня, 13 января, в Алматы произошло ДТП со смертельным исходом. Троллейбус насмерть сбил пешехода на пересечении улиц Байтурсынова и Тимирязева, передает NUR.KZ.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ сообщили в полиции Алматы.

Так, данное ДТП имело место сегодня в 17:50 в Бостандыкском районе города.

"Водитель троллейбуса 11 маршрута, следуя по ул. Тимирязева в западном направлении западнее ул. Байтурсынова допустил наезд на пешехода, молодого человека 2003 года рождения, который, к сожалению, от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, ранее 7 января в Алатауском районе Алматы насмерть сбили пешехода, который, по данным полиции, пересекал дорогу в неустановленном месте по проспекту Рыскулова.

В декабре прошлого года сообщалось, что на 23 км автодороги Алматы - Бишкек водитель легкового авто сбил мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пешеход скончался.

Также в декабре 2024 года в Алматинской области совершили наезд на инспектора службы батальона патрульной полиции, он погиб на месте.

До этого, в октябре, в Жетысуском районе Алматы ночью насмерть сбили мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.