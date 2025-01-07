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В Алматы насмерть сбили пешехода

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Мужчина идет по дороге, усыпанной снегом
Пешеход. Иллюстративное фото: Michal Fludra/NurPhoto/Getty Images

В Алатауском районе Алматы насмерть сбили пешехода, который, по данным полиции, пересекал дорогу в неустановленном месте по проспекту Рыскулова, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Almatylive_kz опубликовали видео с информацией о том, что в Алматы на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Петрова произошло ДТП. Очевидцы сняли полицейский патруль на месте ДТП. Кроме того, на кадрах видно лужу крови на асфальте.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы. Там сообщили, что ДТП произошло в Алатауском районе Алматы.

"Водитель автомашины марки Nissan, следуя по проспекту Рыскулова в восточном направлении, допустил наезд на пешехода, мужчину 1971 года рождения, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте на юг. 

В результате данного ДТП пешеход, к сожалению, скончался на месте происшествия. По факту аварии, повлекшей смерть человека, возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе ДП.

В декабре прошло года сообщалось, что на 23 км автодороги Алматы - Бишкек водитель легкового авто сбил мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пешеход скончался.

Также в декабре 2024 года в Алматинской области совершили наезд на инспектора службы батальона патрульной полиции, он погиб на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

До этого, в октябре, в Жетысуском районе Алматы ночью насмерть сбили мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2209047-v-almaty-nasmert-sbili-peshehoda/

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