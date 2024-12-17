Мужчину сбили насмерть на трассе Алматы-Бишкек

На 23 км автодороги Алматы-Бишкек водитель легкового авто сбил мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пешеход скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

По факту ДТП полицией Алматинской области проводится расследование.

"17 декабря водитель Hyundai Elantra, следуя на 23 км автодороги Алматы-Бишкек, допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении полиции региона.

Стражи порядка Алматинской области призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД РК.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

Ранее в Алматинской области на пешеходном переходе сбили женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Также в Жетысуском районе Алматы насмерть сбили мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Мы также писали о случае в Астане, где женщину сбил "КамАЗ". От полученных травм она скончалась на месте происшествия.