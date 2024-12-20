Полицейского насмерть сбили в Алматинской области

В Алматинской области совершили наезд на инспектора службы батальона патрульной полиции, он погиб на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В Telegram-канале Egov.Press сегодня опубликовали видео с информацией о том, что в Алматинской области насмерть сбили полицейского.

"Прислали видеозапись с сообщением, что в Алматинской области из-за гололеда насмерть сбили сотрудника полиции. Погиб при исполнении служебного долга", - сказано в публикации.

Из публикации в Telegram-канале Департамента полиции Алматинской области стало известно, что по факту ДТП проводится расследование.

"По предварительным данным установлено, что 20 декабря водитель Toyota Camry 35, следуя на 42 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск, в условиях гололеда, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на инспектора службы областного батальона патрульной полиции, после чего по инерции столкнулся со служебной автомашиной Hyundai Elantra.

В результате ДТП сотрудник полиции скончался на месте. Областной департамент выражает глубокие соболезнования семье погибшего при исполнении полицейского", - сказано в сообщении.

Ранее в Алматинской области водитель прищемил пальцы и протащил полицейского на двери авто. Тогда сотрудники патрульной полиции за нарушение ПДД остановили 34-летнего жителя села Достык за рулем Toyota Ipsum. Во время оформления протокола последний отказался подчиняться их требованиям.

Напомним, в сентябре этого года сообщалось, что в Атырау водитель сбил патрульного полицейского - он получил различные травмы и был доставлен в областную больницу.

А в апреле текущего года в Северо-Казахстанской области был совершен наезд на сотрудника полиции, в результате он скончался. После этого стражи порядка объявили в розыск скрывшегося водителя.