Полицейского насмерть сбили в Алматинской области
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В Алматинской области совершили наезд на инспектора службы батальона патрульной полиции, он погиб на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
В Telegram-канале Egov.Press сегодня опубликовали видео с информацией о том, что в Алматинской области насмерть сбили полицейского.
"Прислали видеозапись с сообщением, что в Алматинской области из-за гололеда насмерть сбили сотрудника полиции. Погиб при исполнении служебного долга", - сказано в публикации.
Из публикации в Telegram-канале Департамента полиции Алматинской области стало известно, что по факту ДТП проводится расследование.
"По предварительным данным установлено, что 20 декабря водитель Toyota Camry 35, следуя на 42 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск, в условиях гололеда, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на инспектора службы областного батальона патрульной полиции, после чего по инерции столкнулся со служебной автомашиной Hyundai Elantra.
В результате ДТП сотрудник полиции скончался на месте. Областной департамент выражает глубокие соболезнования семье погибшего при исполнении полицейского", - сказано в сообщении.
Ранее в Алматинской области водитель прищемил пальцы и протащил полицейского на двери авто. Тогда сотрудники патрульной полиции за нарушение ПДД остановили 34-летнего жителя села Достык за рулем Toyota Ipsum. Во время оформления протокола последний отказался подчиняться их требованиям.
Напомним, в сентябре этого года сообщалось, что в Атырау водитель сбил патрульного полицейского - он получил различные травмы и был доставлен в областную больницу.
А в апреле текущего года в Северо-Казахстанской области был совершен наезд на сотрудника полиции, в результате он скончался. После этого стражи порядка объявили в розыск скрывшегося водителя.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2203061-policeyskogo-nasmert-sbili-v-almatinskoy-oblasti/