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"Мог спровоцировать новое массовое ДТП": нарушителя сняли на видео на трассе Астана - Щучинск

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Нарушитель на трассе в Акмолинской области
Место происшествия. Кадр из видео: polisia.kz

На трассе Астана - Щучинск водитель стал свидетелем нарушения правил дорожного движения и снял на видео опасный маневр другого участника движения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 4 января после очистки снега и запуска движения на участке дороги Астана - Щучинск полицией было принято решение сопровождать колонну автомобилей патрульным автомобилем.

"Несмотря на проведенный инструктаж, водитель ВМW, двигаясь в колонне, создавал аварийную ситуацию, неоднократно перестраивался и подвергал риску других участников дорожного движения, чем мог спровоцировать новое массовое ДТП. Все его действия попали на камеру", - отметили в МВД.

Как добавили в ДП Акмолинской области, стражи порядка установили и задержали возле терминала водителя BMW, 19-летнего жителя Астаны.

Его привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям КоАП РК: ч.1 ст.595 (Нарушение правил маневрирования) и ч.1 ст.606 (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки). Помимо этого, с молодым нарушителем была проведена профилактическая беседа.

Напомним, 3 января на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области столкнулись десятки машин. В полиции сообщали, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия.

По первоначальным данным, участниками аварии стали 40 автомобилей. Позже в "КазАвтоЖоле" пояснили, что столкнулись 95 машин.

По последней информации, в медучреждения обратился 21 человек, из них госпитализировано 11 пострадавших. Также в МЧС сообщили, что все 95 автомобилей извлечены.

Также в Сети появилось видео начала массового ДТП на трассе в Акмолинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2207976-mog-sprovocirovat-novoe-massovoe-dtp-narushitelya-snyali-na-video-na-trasse-astana-shchuchinsk/

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