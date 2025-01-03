Около 800 автомашин скопилось на дороге в Карагандинской области из-за непогоды (видео)

В Карагандинской области из-за непогоды закрыли две автодороги по основным направлениям. Из-за этого на трассах скопились сотни авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

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Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, закрыты дороги по направлениям Караганда — Астана и Караганда — Павлодар.

На автотрассе республиканского значения Алматы — Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация, рассказывают в полиции.

На терминале у города Темиртау из-за закрытия дорог скопилось около 800 автомашин.

"Полицейские принимают все необходимые меры для нормализации дорожной ситуации. В ближайшее время для автоколонны будет организованно сопровождение до границы Акмолинской области с обеспечением безопасности водителей и пассажиров.

Настоятельно призываем граждан воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Для получения актуальной информации о дорожной ситуации рекомендуем следить за сообщениями службы 112", – обратились к жителям региона правоохранители.