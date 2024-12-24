Фура, груженная пивом, опрокинулась в СКО (фото)

На трассе Астана - Петропавловск вблизи села Ленинского опрокинулась набок фура, везущая пиво. Водитель не пострадал, грузовик получил повреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, на 436 км автодороги республиканского значения Астана - Петропавловск вблизи села Ленинского 69-летний водитель Кыргызстана, находясь за рулем большегрузной автомашины Volvo, не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Фура, перевозившая почти 20 тысяч кг пива, опрокинулась набок. Пострадавших нет, грузовик получил механические повреждения. Сотрудники полиции и проезжавшие водители помогли кыргызстанцу вернуть большегруз на проезжую часть.

ДТП на трассе. Фото: ДП СКО

Ранее, вечером 21 декабря, у 21-летнего водителя Volkswagen Golf пробило заднее колесо. Полицейские заметили его в ходе обследования трассы Екатеринбург - Алматы в условиях метели. Стражи порядка предоставили водителю инструменты для ремонта. Молодой человек сердечно поблагодарил полицейских за содействие.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют водителям перед выездом на дальние дистанции следить за прогнозами погоды и сообщениями экстренных служб, следить за техническим состоянием своих транспортных средств, иметь теплые вещи, инструменты для ремонта.

Добавим, также сегодня сообщалось о ДТП с грузовиками, произошедшем на платном участке трассы Астана - Щучинск. Один из водителей остановился перед терминалом оплаты, а второй грузовик, следовавший за ним, не смог затормозить из-за отказа тормозной системы.

Вчера, 23 декабря, на железнодорожном переезде участка Бейнеу - Кульсары водитель грузового автомобиля допустил ДТП с поездом. Жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства выясняются.

Также сообщалось, что на трассе между Карагандой и Темиртау случилась авария, в результате которой пострадал 12-летний ребенок.

До этого в конце ноября в Карагандинской области на трассе Алматы - Екатеринбург произошло ДТП с участием грузового автомобиля. В результате аварии один человек был госпитализирован.