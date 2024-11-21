"Почти на том же месте": еще одно ДТП произошло в Карагандинской области (видео)

В Карагандинской области на трассе Алматы - Екатеринбург произошло еще одно ДТП с участием грузового автомобиля. В результате аварии один человек госпитализирован, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Instagram-паблике Dorogi Karagandy появилось видео, на котором можно увидеть последствия дорожно-транспортного происшествия. Граждане обратили внимание на то, что в этом месте достаточно часто происходят аварии - ранее в данном районе также произошло ДТП.

"Снова ДТП на трассе Караганда - Астана, почти на том же месте", - говорится в подписи к видео.

В ДП Карагандинской области прокомментировали случившееся.

"21 ноября около 11:15 на 1046 км автодороги Алматы-Екатеринбург, по предварительным данным, 32-летний водитель MAN в условиях гололеда, не соблюдая скоростной режим, допустил занос и совершил наезд на криволинейный брус и перегородил дорогу.

В результате ДТП водитель был доставлен в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Карагандинской области случилась авария: на 1063-м километре автодороги Алматы-Екатеринбург столкнулись три грузовые машины марок SHACMAN и Volvo. В результате ДТП погиб один человек.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.