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"Почти на том же месте": еще одно ДТП произошло в Карагандинской области (видео)

Опубликовано:

ДТП в Карагандинской области
ДТП. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

В Карагандинской области на трассе Алматы - Екатеринбург произошло еще одно ДТП с участием грузового автомобиля. В результате аварии один человек госпитализирован, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Instagram-паблике Dorogi Karagandy появилось видео, на котором можно увидеть последствия дорожно-транспортного происшествия. Граждане обратили внимание на то, что в этом месте достаточно часто происходят аварии - ранее в данном районе также произошло ДТП.

"Снова ДТП на трассе Караганда - Астана, почти на том же месте", - говорится в подписи к видео.

В ДП Карагандинской области прокомментировали случившееся.

"21 ноября около 11:15 на 1046 км автодороги Алматы-Екатеринбург, по предварительным данным, 32-летний водитель MAN в условиях гололеда, не соблюдая скоростной режим, допустил занос и совершил наезд на криволинейный брус и перегородил дорогу.

В результате ДТП водитель был доставлен в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Карагандинской области случилась авария: на 1063-м километре автодороги Алматы-Екатеринбург столкнулись три грузовые машины марок SHACMAN и Volvo. В результате ДТП погиб один человек.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2190672-pochti-na-tom-zhe-meste-eshche-odno-dtp-proizoshlo-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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