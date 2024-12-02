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Ребенок пострадал в аварии под Карагандой

Опубликовано:

ДТП на трассе под Карагандой
Место ДТП. Фото: instagram.com/dorogi_karagandy

В воскресенье, 1 декабря, на трассе между Карагандой и Темиртау случилась авария, в результате которой пострадал 12-летний ребенок. Фото с места ДТП появилось в соцсетях.

Об аварии на трассе в Карагандинской области сообщила Instagram-страница dorogi_karagandy, опубликовав фотографию с места ДТП.

В комментариях к посту представители Департамента полиции Карагандинской области рассказали подробности произошедшего.

По данным правоохранителей, ДТП случилось вчера, 1 декабря, в 13:10 на 1045 км автодороги "Алматы-Екатеринбург" - столкнулись Hyundae и Volkswagen.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 12-летнему пассажиру одного из авто.

"Транспортные средства получили механические повреждения. Факт зарегистрирован в полиции.

Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - добавили в полиции.

Напомним, накануне сообщалось, что в Алматинской области случилась авария, в результате которой один человек погиб и двое пострадали.

Сообщалось также, что в Павлодарской области водитель авто погиб после столкновения машины с лошадьми. Полиция начала расследование по данному факту.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2194820-rebenok-postradal-v-avarii-pod-karagandoy/

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