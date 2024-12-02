Ребенок пострадал в аварии под Карагандой

В воскресенье, 1 декабря, на трассе между Карагандой и Темиртау случилась авария, в результате которой пострадал 12-летний ребенок. Фото с места ДТП появилось в соцсетях.

Об аварии на трассе в Карагандинской области сообщила Instagram-страница dorogi_karagandy, опубликовав фотографию с места ДТП.

В комментариях к посту представители Департамента полиции Карагандинской области рассказали подробности произошедшего.

По данным правоохранителей, ДТП случилось вчера, 1 декабря, в 13:10 на 1045 км автодороги "Алматы-Екатеринбург" - столкнулись Hyundae и Volkswagen.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 12-летнему пассажиру одного из авто.

"Транспортные средства получили механические повреждения. Факт зарегистрирован в полиции.

Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - добавили в полиции.

Напомним, накануне сообщалось, что в Алматинской области случилась авария, в результате которой один человек погиб и двое пострадали.

Сообщалось также, что в Павлодарской области водитель авто погиб после столкновения машины с лошадьми. Полиция начала расследование по данному факту.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.