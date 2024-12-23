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Грузовик столкнулся с поездом на западе Казахстана

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Состав
Поезд. Иллюстративное фото: t.me/PR_KTZh

Дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и грузового автомобиля произошло на железнодорожном переезде Бейнеу - Кульсары, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КТЖ".

Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, 23 декабря на железнодорожном переезде участка Бейнеу - Кульсары водитель грузового автомобиля допустил ДТП с поездом.

"Жертв и пострадавших нет", - уточнили в АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Причины и обстоятельства выясняются.

"Устройства автоматической переездной сигнализации работают исправно. Предварительная причина произошедшего - нарушение водителем правил дорожного движения", - рассказали в компании.

Ранее в Карагандинской области на трассе Алматы - Екатеринбург фура столкнулась с легковым автомобилем, водитель и пассажирка которого были госпитализированы в больницу с травмами.

А в Павлодаре случилось ДТП, в результате которого прорвало трубопровод. Инцидент произошел на проспекте Назарбаева - из пробитой трубы на дорогу хлынула вода.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2203671-gruzovik-stolknulsya-s-poezdom-na-zapade-kazahstana/

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