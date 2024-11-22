Смертельное столкновение легковушки и автобуса с 30 пассажирами произошло в Караганде

Утром 22 ноября на 15-й магистрали в Караганде произошло ДТП. В 9:15 столкнулись "Лада Приора" и маршрутный автобус. В результате аварии погиб водитель легковушки, передает ekaraganda.kz.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 30 человек.

"Пассажир автомашины и водитель автобуса доставлены в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы", - рассказали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В ведомстве попросили водителей учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима, безопасную дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал.

Также водителям посоветовали избегать резких маневров, ускорения или торможения, которые могут привести к потере управления.

Напомним, 20 ноября в Карагандинской области случилась авария: на 1063-м километре автодороги Алматы - Екатеринбург столкнулись три грузовые машины марок SHACMAN и Volvo. В результате ДТП погиб один человек.

На следующий день на той же трассе произошло еще одно ДТП: 32-летний водитель MAN допустил занос, совершил наезд на криволинейный брус и перегородил дорогу. В результате аварии один человек госпитализирован.