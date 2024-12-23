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Фура столкнулась с легковым авто на трассе в Карагандинской области (видео)

Опубликовано:

ДТП в Карагандинской области
ДТП. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

На трассе Алматы - Екатеринбург произошло столкновение двух автомобилей. Водитель и пассажирка одной из машин госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 22 декабря в 14:23 на 1044 км автодороги Алматы-Екатеринбург случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин: Shacman и Toyota Camry.

В результате ДТП 30-летний водитель Toyota и 25-летняя пассажирка доставлены в медицинское учреждение.

Видео с места происшествия появилось в Instagram-паблике Dorogi Karagandy.

По данному факту начато досудебное расследование. В ДП Карагандинской области добавили, что водителям необходимо быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что на трассе между Карагандой и Темиртау случилась авария, в результате которой пострадал 12-летний ребенок.

Помимо этого, на 15-й магистрали в Караганде произошло ДТП. Столкнулись "Лада Приора" и маршрутный автобус. В результате аварии погиб водитель легковушки.

Также в Карагандинской области на трассе Алматы - Екатеринбург произошло ДТП с участием грузового автомобиля. В результате аварии один человек госпитализирован.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2203622-fura-stolknulas-s-legkovym-avto-na-trasse-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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