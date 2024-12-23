Фура столкнулась с легковым авто на трассе в Карагандинской области (видео)
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На трассе Алматы - Екатеринбург произошло столкновение двух автомобилей. Водитель и пассажирка одной из машин госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, 22 декабря в 14:23 на 1044 км автодороги Алматы-Екатеринбург случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин: Shacman и Toyota Camry.
В результате ДТП 30-летний водитель Toyota и 25-летняя пассажирка доставлены в медицинское учреждение.
Видео с места происшествия появилось в Instagram-паблике Dorogi Karagandy.
По данному факту начато досудебное расследование. В ДП Карагандинской области добавили, что водителям необходимо быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.
Ранее сообщалось, что на трассе между Карагандой и Темиртау случилась авария, в результате которой пострадал 12-летний ребенок.
Помимо этого, на 15-й магистрали в Караганде произошло ДТП. Столкнулись "Лада Приора" и маршрутный автобус. В результате аварии погиб водитель легковушки.
Также в Карагандинской области на трассе Алматы - Екатеринбург произошло ДТП с участием грузового автомобиля. В результате аварии один человек госпитализирован.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2203622-fura-stolknulas-s-legkovym-avto-na-trasse-v-karagandinskoy-oblasti-video/