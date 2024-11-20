Два ДТП одновременно произошли на перекрестке в Астане: в одном из них пострадал пешеход
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В Астане на пересечении проспекта Богенбай батыра и улицы Уалиханова произошли два ДТП, в одном из которых был совершен наезд на пешехода, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
В Instagram-аккаунте "Astana__sergek" было опубликовано видео с информацией о том, что в Астане на одном из перекрестков сбили человека, а рядом произошло ДТП с участием нескольких машин.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны, сегодня водитель автомобиля марки Subaru Legacy, следуя по проспекту Богенбай батыра, на пересечении с улицей Уалиханова, совершил наезд на пешехода.
"Пешеход переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения с пешеходом, на стоящий автомобиль Subaru допущен наезд внедорожником следовавший попутно. Пешеход доставлен в больницу.
Кроме того, параллельно, на этом же перекрестке, произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. На месте работают сотрудники полиции", - сообщили в полиции.
На прошлой неделе в Астане на пересечении улиц Сыганак и Туран столкнулись два автобуса с пассажирами. В результате ДТП пострадали двое, один из которых - несовершеннолетний.
Позже в столице случилось массовое ДТП с участием шести авто. Инцидент обошелся без пострадавших.
Сегодня сообщалось, что в Астане произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2190236-dva-dtp-odnovremenno-proizoshli-na-perekrestke-v-astane-v-odnom-iz-nih-postradal-peshehod/