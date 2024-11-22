Владельца СТО наказали после смертельной аварии в Костанайской области

В Костанайской области после смертельного ДТП к ответственности привлекли не только водителя, но и владельца СТО, который проводил осмотр авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на странице Департамента полиции Костанайской области в , в августе текущего года водитель автомобиля марки Mercedes-Benz сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте. Он утверждал, что пытался экстренно затормозить, чтобы избежать столкновения, но аварии избежать не удалось.

"Полицейские, осмотрев место происшествия, не нашли следов торможения, что вызвало подозрения на неисправность тормозной системы автомобиля. В ходе расследования выяснилось, что у автомобиля на одном из колес не было тормозного диска, что значительно снижало эффективность торможения.

Особое внимание сотрудники обратили на тот факт, что всего за пять дней до аварии этот автомобиль прошел обязательный технический осмотр, где, несмотря на явную неисправность тормозной системы, автомобиль был признан исправным", - сказано в сообщении.

По данным ДП, суд признал водителя виновным и назначил ему два года лишения свободы, а также на пять лет лишил водительских прав.

"Кроме того, по представлению полиции индивидуальный предприниматель, проводивший технический осмотр автомобиля, привлечен к ответственности", - добавили в ДП.

В этом месяце мы писали, что в Казахстане планируют ужесточить контроль за работой операторов технического осмотра. Теперь юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо получить разрешение на открытие центров технического осмотра, а также подтвердить наличие соответствующего стандартам здания, надлежащего сертифицированного оборудования и наличие квалифицированных специалистов.

В начале ноября также сообщалось, что Минтранс намерены лишить функции в сфере технического осмотра. В частности, предлагается исключить функцию по определению порядка ведения реестра операторов технического осмотра.

Кроме того, в Казахстане подняли вопрос о введении большого штрафа за фиктивный техосмотр. В прошлом году были аннулированы сотни фальшивых "техосмотров", а также были выписаны штрафы операторам, которые их "проводили".

Ранее мы писали, что технический осмотр является обязательным для всех зарегистрированных и участвующих в дорожном движении на территории Казахстана автотранспортных средств. Даже иностранные механические транспортные средства и прицепы имеют такую обязанность для обеспечения безопасности на дорогах общего пользования.