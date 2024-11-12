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Два пассажирских автобуса столкнулись в Астане: есть пострадавшие (видео)

Опубликовано:

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Столкновение автобусов в Астане
Столкновение автобусов в Астане. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Астане на пересечении улиц Сыганак и Туран столкнулись два автобуса с пассажирами. В результате ДТП пострадали двое, один из которых - несовершеннолетний, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

"12 ноября текущего года водитель маршрутного автобуса марки "Higer", следуя по улице Сыганак со стороны проспекта Туран, заезжая на остановку не учел дорожно-метеорологические условия (гололед) и допустил наезд на стоявший на остановке маршрутный автобус.

В результате ДТП телесные повреждения получили два пассажира, один из которых несовершеннолетний. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении Департамента полиции Астаны.

Отмечается, что по результатам медицинского обследования будут приняты процессуальные решения.

ДТП с участием автобусов произошло в начале осени в Астане. Сообщалось, что автобусы не поделили дорогу. К правоохранителям по факту ДТП никто не обращался, о пострадавших также не известно.

Месяцем ранее также в столице произошло ДТП с участием кроссовера и маршрутного автобуса. Пострадавших в результате аварии нет.

В начале октября в Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и минивэна Mitsubishi Space Wagon, в котором погибла пассажирка минивэна.

Также в сентябре мы писали о случае в южной столице, когда на пенсионера совершил наезд водитель общественного транспорта. В полиции прокомментировали инцидент.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2186483-dva-passazhirskih-avtobusa-stolknulis-v-astane-est-postradavshie-video/

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