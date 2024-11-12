Два пассажирских автобуса столкнулись в Астане: есть пострадавшие (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Астане на пересечении улиц Сыганак и Туран столкнулись два автобуса с пассажирами. В результате ДТП пострадали двое, один из которых - несовершеннолетний, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
"12 ноября текущего года водитель маршрутного автобуса марки "Higer", следуя по улице Сыганак со стороны проспекта Туран, заезжая на остановку не учел дорожно-метеорологические условия (гололед) и допустил наезд на стоявший на остановке маршрутный автобус.
В результате ДТП телесные повреждения получили два пассажира, один из которых несовершеннолетний. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении Департамента полиции Астаны.
Отмечается, что по результатам медицинского обследования будут приняты процессуальные решения.
ДТП с участием автобусов произошло в начале осени в Астане. Сообщалось, что автобусы не поделили дорогу. К правоохранителям по факту ДТП никто не обращался, о пострадавших также не известно.
Месяцем ранее также в столице произошло ДТП с участием кроссовера и маршрутного автобуса. Пострадавших в результате аварии нет.
В начале октября в Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и минивэна Mitsubishi Space Wagon, в котором погибла пассажирка минивэна.
Также в сентябре мы писали о случае в южной столице, когда на пенсионера совершил наезд водитель общественного транспорта. В полиции прокомментировали инцидент.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2186483-dva-passazhirskih-avtobusa-stolknulis-v-astane-est-postradavshie-video/