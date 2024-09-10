Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Не поделили дорогу": пассажирские автобусы столкнулись в Астане

Опубликовано:

ДТП в Астане
ДТП в Астане. Кадр из видео: instagram.com/v_astane_officia

В Сети появилось видео ДТП с участием двух пассажирских автобусов, произошедшего в Астане 9 сентября. Ситуацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Instagram-аккаунте V_astane_official. Участник дорожного движения заснял столкнувшиеся автобусы. Судя по обстановке на дороге, один из водителей намеревался повернуть.

Казахстанцы в комментариях пишут, что водители общественного транспорта нередко нарушают ПДД: "Автобусы не все, но многие ездят как попало. Уважения 0 с их стороны к другим участникам движения", "Обычно подрезают других, а тут - уничтожили друг друга", "Вот кто "беспределит", так это точно автобусники! Наглые на дороге! Думают, им все позволено! И желтый сигнал и 2 ряд на повороте".

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны. К правоохранителям по факту ДТП никто не обращался, о пострадавших также не известно.

"На 102 вызова не было", - сообщили нам в Департаменте полиции Астаны.

Добавим, также вчера, 9 сентября, ДТП произошло в одном из дворов Алматы: в жилом комплексе мужчина за рулем внедорожника сбил ребенка. В ДП Алматы сообщили, что по факту ДТП проводится расследование.

В Мангистауской области на трассе Актау - Курык произошло ДТП с участием двух автомобилей с последующим горением. Есть погибшие. Полицией начато досудебное расследование.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2159403-ne-podelili-dorogu-passazhirskie-avtobusy-stolknulis-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie