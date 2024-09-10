"Не поделили дорогу": пассажирские автобусы столкнулись в Астане

В Сети появилось видео ДТП с участием двух пассажирских автобусов, произошедшего в Астане 9 сентября. Ситуацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Instagram-аккаунте V_astane_official. Участник дорожного движения заснял столкнувшиеся автобусы. Судя по обстановке на дороге, один из водителей намеревался повернуть.

Казахстанцы в комментариях пишут, что водители общественного транспорта нередко нарушают ПДД: "Автобусы не все, но многие ездят как попало. Уважения 0 с их стороны к другим участникам движения", "Обычно подрезают других, а тут - уничтожили друг друга", "Вот кто "беспределит", так это точно автобусники! Наглые на дороге! Думают, им все позволено! И желтый сигнал и 2 ряд на повороте".

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны. К правоохранителям по факту ДТП никто не обращался, о пострадавших также не известно.

"На 102 вызова не было", - сообщили нам в Департаменте полиции Астаны.

Добавим, также вчера, 9 сентября, ДТП произошло в одном из дворов Алматы: в жилом комплексе мужчина за рулем внедорожника сбил ребенка. В ДП Алматы сообщили, что по факту ДТП проводится расследование.

В Мангистауской области на трассе Актау - Курык произошло ДТП с участием двух автомобилей с последующим горением. Есть погибшие. Полицией начато досудебное расследование.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.