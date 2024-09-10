"Не поделили дорогу": пассажирские автобусы столкнулись в Астане
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В Сети появилось видео ДТП с участием двух пассажирских автобусов, произошедшего в Астане 9 сентября. Ситуацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
Видео появилось в Instagram-аккаунте V_astane_official. Участник дорожного движения заснял столкнувшиеся автобусы. Судя по обстановке на дороге, один из водителей намеревался повернуть.
Казахстанцы в комментариях пишут, что водители общественного транспорта нередко нарушают ПДД: "Автобусы не все, но многие ездят как попало. Уважения 0 с их стороны к другим участникам движения", "Обычно подрезают других, а тут - уничтожили друг друга", "Вот кто "беспределит", так это точно автобусники! Наглые на дороге! Думают, им все позволено! И желтый сигнал и 2 ряд на повороте".
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны. К правоохранителям по факту ДТП никто не обращался, о пострадавших также не известно.
"На 102 вызова не было", - сообщили нам в Департаменте полиции Астаны.
Добавим, также вчера, 9 сентября, ДТП произошло в одном из дворов Алматы: в жилом комплексе мужчина за рулем внедорожника сбил ребенка. В ДП Алматы сообщили, что по факту ДТП проводится расследование.
В Мангистауской области на трассе Актау - Курык произошло ДТП с участием двух автомобилей с последующим горением. Есть погибшие. Полицией начато досудебное расследование.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2159403-ne-podelili-dorogu-passazhirskie-avtobusy-stolknulis-v-astane/