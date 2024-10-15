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Маршрутный автобус столкнулся с кроссовером в Астане (фото)

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ДТП с участием автобуса в Астане
ДТП с участием автобуса в Астане. Фото: t.me/AstanaPD

Сегодня в Астане произошло ДТП с участием кроссовера и маршрутного автобуса. Пострадавших в результате аварии нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

"15 октября текущего года водитель автомобиля "Changan", следуя по улице Абая, при повороте налево, не учитывая безопасность маневра, столкнулся с маршрутным автобусом "Iveco". От удара автомобиль "Changan" по инерции столкнулся с автомобилем "Toyota Camry". Пострадавших в результате ДТП нет", - говорится в сообщении столичной полиции в Telegram-канале.

Отмечается, что материалы дела будут переданы в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны.

Ранее в Алматы автобус сбил маленького ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Его госпитализировали с травмами.

В начале октября в Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и минивэна Mitsubishi Space Wagon, в котором погибла пассажирка минивэна.

Также в сентябре мы писали о случае в южной столице, когда на пенсионера совершил наезд водитель общественного транспорта. В полиции прокомментировали инцидент.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2174609-passazhirskiy-avtobus-stolknulsya-s-krossoverom-v-astane-foto/

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