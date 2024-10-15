Маршрутный автобус столкнулся с кроссовером в Астане (фото)
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Сегодня в Астане произошло ДТП с участием кроссовера и маршрутного автобуса. Пострадавших в результате аварии нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
"15 октября текущего года водитель автомобиля "Changan", следуя по улице Абая, при повороте налево, не учитывая безопасность маневра, столкнулся с маршрутным автобусом "Iveco". От удара автомобиль "Changan" по инерции столкнулся с автомобилем "Toyota Camry". Пострадавших в результате ДТП нет", - говорится в сообщении столичной полиции в Telegram-канале.
Отмечается, что материалы дела будут переданы в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны.
Ранее в Алматы автобус сбил маленького ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Его госпитализировали с травмами.
В начале октября в Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и минивэна Mitsubishi Space Wagon, в котором погибла пассажирка минивэна.
Также в сентябре мы писали о случае в южной столице, когда на пенсионера совершил наезд водитель общественного транспорта. В полиции прокомментировали инцидент.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2174609-passazhirskiy-avtobus-stolknulsya-s-krossoverom-v-astane-foto/
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