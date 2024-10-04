В ДТП с пассажирским автобусом погибла женщина в Алматы

Сегодня, 4 октября, в Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и минивэна Mitsubishi Space Wagon, в котором погибла пассажирка минивэна, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию Алматы.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло сегодня в 14:48 в Жетысуском районе города.

"Водитель автомашины марки Mitsubishi, следуя по улице Северное кольцо в северном направлении, на пересечении с улицей Бокейханова, при перестроении допустил столкновение с автобусом 58-го маршрута, принадлежащим частному перевозчику.

В результате данного ДТП пассажирка автомашины Mitsubishi от полученных травм скончалась на месте происшествия", - информировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы.

Zakon.kz пишет, что погибшей пассажирке минивэна было 27 лет.

ДТП в Алматы. Фото: t.me/zakonkz

ДТП в Алматы. Фото: t.me/zakonkz

Напомним, массовая авария с участием четырех авто произошла сегодня в Караганде. В результате никто из водителей транспортных средств, а также их пассажиры не получили серьезных травм. У автомобилей - механические повреждения.

Смертельное ДТП с участием "КамАЗа", легкового авто и мотоцикла произошло в Костанае. Водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм. В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.