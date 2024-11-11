Младенец погиб в аварии на севере Казахстана

В Северо-Казахстанской области на автодороге местного значения произошло ДТП, в результате которого скончался ребенок 2024 года рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на Петропавловск.news.

Как сообщает региональное издание, авария произошла 4 ноября в районе Шал акына Северо-Казахстанской области, на автодороге местного значения близ села Арай.

"40-летний водитель автомашины "ВАЗ-2107", не справившись с рулевым управлением, наехал на кучу щебня. В результате ДТП травмы получили 4 человека. По пути в больницу от полученных травм скончался ребенок 2024 года рождения. Водитель и еще два пассажира госпитализированы в центральную районную больницу", - говорится в сообщении местного Департамента полиции.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель трезв, пишет издание.

Полицией проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств ДТП, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 2-летний мальчик погиб в результате ДТП на трассе в Павлодарской области. В салоне авто находилось еще четверо детей, которых госпитализировали в районную больницу.

А в СКО водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание квадроцикла. Маленький пассажир погиб в результате полученных травм.

В Актюбинской области в августе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли сразу три человека, в том числе и 13-летний ребенок.

Мы также писали, что в Мангистауской области в сгоревшем автомобиле погиб ребенок. Семь человек госпитализировали, а одному из пострадавших детей пришлось ампутировать руку.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших /112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.