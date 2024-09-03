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Авто сгорело на трассе в Мангистау: один ребенок погиб, другой остался без руки

Опубликовано:

Авто сгорело в Мангистау
Пожар. Кадр из видео: lada.kz

В Мангистауской области в сгоревшем автомобиле погиб ребенок. Семь человек госпитализировали, а одному из пострадавших детей пришлось ампутировать руку, передает Lada.kz.

Кадры с места происшествия появились в социальных сетях. На видео попал загоревшийся покореженный автомобиль и прибывшая спецтехника пожарных.

По данным пресс-службы ДЧС Мангистауской области, инцидент, сопровождавшийся воспламенением машины, произошел в Тупкараганском районе 2 сентября.

"2 сентября в 16.04 произошло полное возгорание автомобиля Toyota Estima 2005 года выпуска, двигавшегося на 43-м километре автодороги Актау - Форт-Шевченко Тупкараганского района. В 16.27 пожар был ликвидирован", - прокомментировали в ведомстве.

В Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что в ДТП пострадали семь человек - четверо взрослых и трое детей, еще один ребенок скончался на месте.

"Троих пострадавших детей доставили в Мангистаускую областную детскую больницу, троих взрослых - в Мангистаускую областную многопрофильную больницу, один отказался от госпитализации", - уточнили специалисты.

В детской больнице подтвердили, что в медучреждение поступили трое детей 2016, 2015 и 2019 годов рождения.

"У двоих детей состояние стабильное, третий - в реанимации. У пациента, который в реанимации, правое предплечье пришлось ампутировать. У стабильных диагностированы сотрясение головного мозга и ушибы", - сообщили в больнице.

В пресс-службе Мангистауской областной больницы также прокомментировали происшествие.

"К нам поступили трое пострадавших, они были отправлены на амбулаторное лечение, так как экстренных показаний для госпитализации не было", - рассказали в медучреждении.

Также 2 сентября вечером на трассе в Шымкенте столкнулись два автомобиля. Удар был настолько сильным, что у одной из машин вырвало двигатель. В результате ДТП один человек погиб, также пострадали семеро иностранцев.

А в Караганде произошла авария с участием шести автомобилей. На месте от полученных травм скончался один человек, еще трое были госпитализированы.

Позже стало известно, что предполагаемого виновника смертельной аварии в Караганде поместили под стражу. По информации полиции, водитель автомашины Lexus нарушил скоростной режим.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2156731-avto-sgorelo-na-trasse-v-mangistau-odin-rebenok-pogib-drugoy-ostalsya-bez-ruki/

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