Три человека, в том числе ребенок, погибли в аварии в Актюбинской области

В субботу, 17 августа, в Актюбинской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли сразу три человека, передает издание "Диапазон".

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от областного департамента полиции, авария произошла примерно в 16:20 вблизи поселка Бестамак – на трассе столкнулись ВАЗ-2115 и "ГАЗель".

В результате ДТП водитель и пассажир "ВАЗа" - 37-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли на месте. Еще один пассажир, 13-летний ребенок, скончался в реанимации больницы Алги.

Еще четыре человека – 35-летний мужчина и три ребенка – госпитализированы. Дети получили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, они в тяжелом состоянии. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, политравма, он также в тяжелом состоянии.

"Водитель второго автотранспорта 1993 года рождения от осмотра отказался. Детей после стабилизации состояния переведут в больницу Актобе", - сообщили в управлении здравоохранения.

Департамент полиции Актюбинской области по факту дорожно-транспортного происшествия начал досудебное расследование.

"Настоятельно рекомендуем водителям и другим участникам дорожного движения быть бдительными и внимательными на дорогах, а также строго соблюдать правила дорожного движения", - обращаются полицейские.

Напомним, вчера ночью Жамбылской области столкнулись Toyota Alphard и служебный полицейский автомобиль Skoda Octavia. В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе двое полицейских.

Позже в МВД сообщили подробности произошедшего. Как оказалось, один из погибших сотрудников полиции был многодетным отцом, воспитывающим 11 детей.

Произошедшее прокомментировал министр внутренних дел Ержан Саденов.