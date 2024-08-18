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Эзотерика

Три человека, в том числе ребенок, погибли в аварии в Актюбинской области

Опубликовано:

Люди на месте ДТП
Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/aktobe_zello

В субботу, 17 августа, в Актюбинской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли сразу три человека, передает издание "Диапазон".

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от областного департамента полиции, авария произошла примерно в 16:20 вблизи поселка Бестамак – на трассе столкнулись ВАЗ-2115 и "ГАЗель".

В результате ДТП водитель и пассажир "ВАЗа" - 37-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли на месте. Еще один пассажир, 13-летний ребенок, скончался в реанимации больницы Алги. 

Еще четыре человека – 35-летний мужчина и три ребенка – госпитализированы. Дети получили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, они в тяжелом состоянии. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, политравма, он также в тяжелом состоянии. 

"Водитель второго автотранспорта 1993 года рождения от осмотра отказался. Детей после стабилизации состояния переведут в больницу Актобе", - сообщили в управлении здравоохранения. 

Департамент полиции Актюбинской области по факту дорожно-транспортного происшествия начал досудебное расследование. 

"Настоятельно рекомендуем водителям и другим участникам дорожного движения быть бдительными и внимательными на дорогах, а также строго соблюдать правила дорожного движения", - обращаются полицейские.

Напомним, вчера ночью Жамбылской области столкнулись Toyota Alphard и служебный полицейский автомобиль Skoda Octavia. В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе двое полицейских.

Позже в МВД сообщили подробности произошедшего. Как оказалось, один из погибших сотрудников полиции был многодетным отцом, воспитывающим 11 детей.

Произошедшее прокомментировал министр внутренних дел Ержан Саденов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2150175-tri-cheloveka-v-tom-chisle-rebenok-pogibli-v-avarii-v-aktyubinskoy-oblasti/

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