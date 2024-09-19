Ребенок погиб при опрокидывании квадроцикла в СКО

Сегодня утром в СКО водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание квадроцикла. Маленький пассажир погиб в результате полученных травм, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел утром 19 сентября, около 10.30, в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.

"56-летний мужчина, управляя квадроциклом марки Polaris во дворе своего дома, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание квадроцикла", - рассказали подробности в ДП региона.

В результате ДТП пассажир, 4-летний мальчик, был доставлен в центральную районную больницу, где скончался от полученных травм. Водитель квадроцикла тоже был госпитализирован.

Возбуждено дело по ч.3 ст.345 УК РК. Ведется расследование.

Отметим, что по ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее в курортной зоне Акмолинской области в результате опрокидывания квадроцикла на затяжном повороте погибла пассажирка. Девушка получила травмы и скончалась в медицинском учреждении.