Водитель JAC снес столб и опрокинулся в арык в Алматы (фото)

В Алматы накануне вечером произошло ДТП - автомашина марки JAC опрокинулась в арык. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

ДТП с участием автомашины, оказавшейся в арыке, произошло в Алматы накануне вечером.

"Водитель автомашины JAC, следуя по Рыскулова в западном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на фонарный столб. Далее машина опрокинулась в арык", - говорится в сообщении пресс-службы алматинской полиции.

В ДТП пострадавших нет. Данный факт расследуется районным управлением полиции.

Автомобиль опрокинулся в арык в Алматы. Фото: zakon.kz

В начале сентября в районе алматинской барахолки водитель не справился с управлением и, налетев на ограждение моста, опрокинулся на автомобиле в реку.

Также ранее в Алматы произошло очередное ДТП с опрокидыванием - водитель допустил наезд на препятствие, затем перевернулся.

В начале ноября в южной столице произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель мопеда выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм он скончался на месте.

Перед этим стало известно, что 17-летний подросток лишился почки, попав в аварию на мопеде. В больнице ему провели семь операций.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.