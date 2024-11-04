Водитель JAC снес столб и опрокинулся в арык в Алматы (фото)
Опубликовано:
В Алматы накануне вечером произошло ДТП - автомашина марки JAC опрокинулась в арык. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Алматы.
ДТП с участием автомашины, оказавшейся в арыке, произошло в Алматы накануне вечером.
"Водитель автомашины JAC, следуя по Рыскулова в западном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на фонарный столб. Далее машина опрокинулась в арык", - говорится в сообщении пресс-службы алматинской полиции.
В ДТП пострадавших нет. Данный факт расследуется районным управлением полиции.
В начале сентября в районе алматинской барахолки водитель не справился с управлением и, налетев на ограждение моста, опрокинулся на автомобиле в реку.
Также ранее в Алматы произошло очередное ДТП с опрокидыванием - водитель допустил наезд на препятствие, затем перевернулся.
В начале ноября в южной столице произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель мопеда выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм он скончался на месте.
Перед этим стало известно, что 17-летний подросток лишился почки, попав в аварию на мопеде. В больнице ему провели семь операций.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2182502-voditel-jac-vrezalsya-v-stolb-i-oprokinulsya-v-aryk-v-almaty-foto/