Автомобиль опрокинулся в реку в Алматы

В районе алматинской барахолки водитель не справился с управлением и, налетев на ограждение моста, опрокинулся на автомобиле в реку. О состоянии водителя рассказали в полиции, передает NUR.KZ.

В Insragram-аккаунте Kris__p__almaty появились кадры произошедшего ДТП: на них видно, как машину достают из реки, зацепив тросами за колеса. В публикации сообщается, что автомобиль "заскочил на бордюр, сломал ограждения, ударился об дерево и нырнул в воду передней частью".

Водитель отделался ссадинами и выбрался наружу самостоятельно. Машину из реки достали сотрудники ЧС города, пишут авторы публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы.

"Данное ДТП имело место в 13 часов в Жетысуском районе города Алматы.

Водитель автомашины марки Subaru, следуя по улице Ангарской в западном направлении, на изгибе дороги не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие - металлическое ограждение моста, и далее опрокинулся в реку Весновка.

После ДТП водитель был осмотрен медицинской бригадой на месте происшествия, в госпитализации не нуждался. К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Жетысуского района", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Добавим, также сегодня в Алматы водитель автомашины Iveco не справился с управлением и совершил опрокидывание на бок. Пострадали водитель и пассажир. К расследованию факта аварии приступили сотрудники полиции Алатауского района.

В Караганде произошло ДТП с участием шести автомобилей. Известно об одном погибшем в результате аварии. По данному факту возбуждено уголовно дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.