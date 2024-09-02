Автомобиль опрокинулся в реку в Алматы
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В районе алматинской барахолки водитель не справился с управлением и, налетев на ограждение моста, опрокинулся на автомобиле в реку. О состоянии водителя рассказали в полиции, передает NUR.KZ.
В Insragram-аккаунте Kris__p__almaty появились кадры произошедшего ДТП: на них видно, как машину достают из реки, зацепив тросами за колеса. В публикации сообщается, что автомобиль "заскочил на бордюр, сломал ограждения, ударился об дерево и нырнул в воду передней частью".
Водитель отделался ссадинами и выбрался наружу самостоятельно. Машину из реки достали сотрудники ЧС города, пишут авторы публикации.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы.
"Данное ДТП имело место в 13 часов в Жетысуском районе города Алматы.
Водитель автомашины марки Subaru, следуя по улице Ангарской в западном направлении, на изгибе дороги не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие - металлическое ограждение моста, и далее опрокинулся в реку Весновка.
После ДТП водитель был осмотрен медицинской бригадой на месте происшествия, в госпитализации не нуждался. К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Жетысуского района", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
Добавим, также сегодня в Алматы водитель автомашины Iveco не справился с управлением и совершил опрокидывание на бок. Пострадали водитель и пассажир. К расследованию факта аварии приступили сотрудники полиции Алатауского района.
В Караганде произошло ДТП с участием шести автомобилей. Известно об одном погибшем в результате аварии. По данному факту возбуждено уголовно дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2156296-avtomobil-oprokinulsya-v-reku-v-almaty/