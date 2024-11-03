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Авто с водителем опрокинулось на крышу поздно вечером в Алматы (фото)

Опубликовано:

Автомобиль после ДТП
Автомобиль после ДТП. Фото: zakon.kz

В Алматы произошло очередное ДТП с опрокидыванием - водитель допустил наезд на препятствие, затем перевернулся, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской ДП.

ДТП произошло вчера в 23:00 в Жетысуском районе Алматы.

"Водитель Chevrolet, следуя по проспекту Рыскулова в восточном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил сначала наезд на препятствие, а далее - опрокидывание транспорта", - рассказали в ДП города.

В результате аварии никто не пострадал. Полиция разбирается в обстоятельствах дела.

Место происшествия
Место происшествия. Фото: zakon.kz

Добавим, 1 ноября в Алматы произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель мопеда выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм он скончался на месте.

Перед этим стало известно, что 17-летний подросток лишился почки, попав в аварию на мопеде. В больнице ему провели семь операций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2182223-avto-s-voditelem-oprokinulos-na-kryshu-pozdno-vecherom-v-almaty-foto/

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