Авто с водителем опрокинулось на крышу поздно вечером в Алматы (фото)
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В Алматы произошло очередное ДТП с опрокидыванием - водитель допустил наезд на препятствие, затем перевернулся, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской ДП.
ДТП произошло вчера в 23:00 в Жетысуском районе Алматы.
"Водитель Chevrolet, следуя по проспекту Рыскулова в восточном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил сначала наезд на препятствие, а далее - опрокидывание транспорта", - рассказали в ДП города.
В результате аварии никто не пострадал. Полиция разбирается в обстоятельствах дела.
Добавим, 1 ноября в Алматы произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель мопеда выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм он скончался на месте.
Перед этим стало известно, что 17-летний подросток лишился почки, попав в аварию на мопеде. В больнице ему провели семь операций.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2182223-avto-s-voditelem-oprokinulos-na-kryshu-pozdno-vecherom-v-almaty-foto/