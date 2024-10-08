Врезался в "КамАЗ": два парня разбились на скутере в Актобе

Трагедия произошла на днях в Актобе - двое парней погибли в аварии на скутере. Они врезались в грузовой автомобиль, пишет местное издание "Диапазон".

Дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром 5 октября. По информации полицейских, 18-летний парень за рулем скутера врезался в "КамАЗ", припаркованный на обочине дороги по улице Ряхова.

Водитель скутера и его 20-летний пассажир скончались на месте аварии.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, начато досудебное расследование, добавили в полиции.

Напомним, на прошлой неделе президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся организации движения отдельных видов транспортных средств - теперь мопеды обяжут регистрировать в Казахстане.

Отметим, еще в мае этого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП, согласно которым водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане.

Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории А1. Водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.