Скутер столкнулся с пожарной машиной, которая спешила на вызов, в Уральске

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Уральске - столкнулись скутер и пожарная машина. Пострадал водитель двухколесного транспорта, передает "Мой Город".

Инцидент произошел сегодня в 5 вечера на пересечении улиц Сарайшык и Мухита. Спасатели сообщили, что пожарная машина спешила на вызов - ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Замначальника ДЧС ЗКО Жанболат Жаншин прокомментировал случившееся.

"Наша машина с пожарной части №5 выехала на пожар и на пересечении улиц Мухита-Сарайшык произошло ДТП с участием нашей автомашины и скутера. По опросу водителей, свидетелей (мы сейчас опросили), якобы наша машина проехала на красный свет светофора, так как они спешили, со включенными маячками и сиреной. Все машины пропускали, мопед выехал откуда-то, мы не знаем, на большой скорости и ударился сбоку о нашу машину", - заявил он.

По его словам, водитель скутера попал в больницу - диагноз пока неизвестен.

Авария. Фото: Мой Город

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.