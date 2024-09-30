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Скутер столкнулся с пожарной машиной, которая спешила на вызов, в Уральске

Опубликовано:

Место аварии
Место ДТП. Фото: Мой Город

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Уральске - столкнулись скутер и пожарная машина. Пострадал водитель двухколесного транспорта, передает "Мой Город".

Инцидент произошел сегодня в 5 вечера на пересечении улиц Сарайшык и Мухита. Спасатели сообщили, что пожарная машина спешила на вызов - ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Замначальника ДЧС ЗКО Жанболат Жаншин прокомментировал случившееся.

"Наша машина с пожарной части №5 выехала на пожар и на пересечении улиц Мухита-Сарайшык произошло ДТП с участием нашей автомашины и скутера. По опросу водителей, свидетелей (мы сейчас опросили), якобы наша машина проехала на красный свет светофора, так как они спешили, со включенными маячками и сиреной. Все машины пропускали, мопед выехал откуда-то, мы не знаем, на большой скорости и ударился сбоку о нашу машину", - заявил он.

По его словам, водитель скутера попал в больницу - диагноз пока неизвестен.

Скутер попал в аварию
Авария. Фото: Мой Город

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2167795-skuter-stolknulsya-s-pozharnoy-mashinoy-kotoraya-speshila-na-vyzov-v-uralske/

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