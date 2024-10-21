Девушку сбили насмерть в Алматы

В Алматы по улице Розыбакиева водитель авто совершил смертельный наезд на девушку 2005 года рождения. От полученных травм девушка скончалась, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

ДТП, по данным пресс-службы Департамента полиции Алматы, произошло накануне в 21:50 в Алмалинском районе.

"Водитель автомашины марки Ford, следуя по улице Розыбакиева в северном направлении, допустила наезд на пешехода - девушку 2005 года рождения, которая пересекала проезжую часть на запад в неустановленном месте. В результате пешеход погибла на месте происшествия", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в полиции.

По факту ДТП со смертельным исходом Управлением дознания ДП города Алматы возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства устанавливаются.

Напомним, несколькими днями ранее возле средней школы №26 в Астане водитель авто совершил наезд на 14-летнего подростка. Пострадавший госпитализирован.

В начале осени в городе Сарань насмерть сбили девушку, которая шла по пешеходному переходу, водителя поместили в ИВС.

До этого в Ауэзовском районе Алматы водитель мопеда наехал на девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшая находится в больнице, а подозреваемого в нарушении ПДД и оставлении места аварии задержали стражи порядка.

А в августе мы сообщали, что женщина на Toyota сбила двух детей на пешеходном переходе в Астане. В результате ДТП с телесными повреждениями дети в возрасте 12 и 5 лет были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей были отпущены домой.