Более двух тысяч ДТП произошло за сутки в Акмолинской области

В связи с ухудшением погодных условий на дорогах Акмолинской области только за один день произошло более двух тысяч ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, 12 октября акмолинские патрульные работали в усиленном режиме из-за сложной метеорологической обстановки.

Для предотвращения серьезных ДТП движение было ограничено на нескольких трассах.

Несмотря на принятые меры, в этот день зарегистрировано более 2400 ДТП с механическими повреждениями.

Одно из значительных происшествий произошло на 155-м км автодороги Астана — Петропавловск. 34-летний водитель грузовика Mercedes не учел сложные погодные условия и, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства и столкнулся с криволинейным брусом. К счастью, пострадавших в этом инциденте не было. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оказали помощь в обеспечении безопасности дорожного движения во время подъема грузовика.

Водитель, допустивший опрокидывание, подвергся административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В период ограничения дорожного движения обеспечено сопровождение более тысячи авто: до города Щучинска – 740 единиц (из них 600 легковых и 140 грузовых), а также из города Кокшетау до города Астаны – 565 единиц (из них 470 легковых и 94 грузовых автомобилей).

Напомним, также 12 октября полицейские Северно-Казахстанской и Костанайской областей показали в соцсетях, как осложнилась ситуация на дорогах после выпадения снега.

Так, на автодороге Челябинск - Новосибирск 4 фуры не смогли тронуться с места. На этой же трассе 74-летний водитель легковушки, направлявшийся к внукам в Омск, съехал в кювет. Три случая произошли на автодороге Жезказган - Петропавловск. На 896 км на гололеде развернуло "КамАЗ", на 899 км сошла в кювет "ГАЗель", а на 940 км опрокинулся автомобиль Audi.

Накануне мы писали, что в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях выпал первый снег за сезон. Из-за снега, напомним, вводились ограничения на трассах, а сами казахстанцы столкнулись с множеством травм и аварий.

В связи с ухудшением погодных условий представители Министерства внутренних дел обратились к участникам дорожного движения - и водителей, и пешеходов призвали соблюдать осторожность на дорогах.