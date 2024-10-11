Сразу восемь машин столкнулись на мосту в Костанае
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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на большом мосту в Костанае - повреждены транспортные средства, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
В полиции сообщили, что ДТП случилось из-за резкого ухудшения погоды. Как отметили в ДП, причиной аварии послужило несоблюдение дистанции.
В аварии никто не пострадал. Причинен лишь материальный ущерб автомашинам.
На месте работает патрульные полицейские, которые дадут правовую оценку произошедшему.
Стражи порядка также предупредили автомобилистов, что на дорогах Костанайской области в настоящее время наблюдается гололед.
Напомним, в нескольких регионах Казахстана выпал снег, в связи с чем спасатели и полиция обратились к водителям с предупреждением о ситуации на дорогах.
В Акмолинской области вводят ограничения на трассах из-за непогоды.
Стоит также отметить, что сегодня непогода парализовала движение в Алматы, где наблюдались 11-бальные пробки, и в Астане.
А на завтра штормовое предупреждение объявили почти во всех регионах Казахстана - в ряде областей ожидаются снег, гололед и сильный ветер.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2173326-srazu-vosem-mashin-stolknulis-na-mostu-v-kostanae/
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