Сразу восемь машин столкнулись на мосту в Костанае

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на большом мосту в Костанае - повреждены транспортные средства, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В полиции сообщили, что ДТП случилось из-за резкого ухудшения погоды. Как отметили в ДП, причиной аварии послужило несоблюдение дистанции.

В аварии никто не пострадал. Причинен лишь материальный ущерб автомашинам.

На месте работает патрульные полицейские, которые дадут правовую оценку произошедшему.

Стражи порядка также предупредили автомобилистов, что на дорогах Костанайской области в настоящее время наблюдается гололед.

Напомним, в нескольких регионах Казахстана выпал снег, в связи с чем спасатели и полиция обратились к водителям с предупреждением о ситуации на дорогах.

В Акмолинской области вводят ограничения на трассах из-за непогоды.

Стоит также отметить, что сегодня непогода парализовала движение в Алматы, где наблюдались 11-бальные пробки, и в Астане.

А на завтра штормовое предупреждение объявили почти во всех регионах Казахстана - в ряде областей ожидаются снег, гололед и сильный ветер.