Сильный дождь в час-пик вызвал 11-балльные пробки на дорогах в Алматы
Опубликовано:
В Алматы начался ливень, который застал автомобилистов на дорогах прямо в час-пик. В результате по городу образовались 11-балльные пробки, передает корреспондент NUR.KZ.
Согласно данным на сервисе 2GIS, в Алматы сейчас наблюдаются 11-балльные пробки, а также множество дорожно-транспортных происшествий.
Ранее сегодня в городском ДЧС жителей Алматы предупреждали о сильном дожде предстоящей ночью, 12 октября. Наряду с этим ожидается сильный ветер, порывы которого могут достичь 18 м/с.
В связи с непогодой в ДЧС дали ряд рекомендаций. Так, при шквалистом усилении ветра важно:
- ограничить выход из зданий;
- если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.
- помните, что нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
Добавим также, что 12 октября в Алматы обещают дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 11 градусов. Максимальная температура составит плюс 14 градусов.
13 октября снова будут осадки. Средняя температура составит плюс 12 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 15 градусов, но ночью похолодает до плюс 9 градусов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173267-silnyy-dozhd-v-chas-pik-vyzval-11-ballnye-probki-na-dorogah-v-almaty/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.