Сильный дождь в час-пик вызвал 11-балльные пробки на дорогах в Алматы

В Алматы начался ливень, который застал автомобилистов на дорогах прямо в час-пик. В результате по городу образовались 11-балльные пробки, передает корреспондент NUR.KZ.

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Согласно данным на сервисе 2GIS, в Алматы сейчас наблюдаются 11-балльные пробки, а также множество дорожно-транспортных происшествий.

Ситуация в Алматы. Скриншот: 2gis.kz/almaty

Ранее сегодня в городском ДЧС жителей Алматы предупреждали о сильном дожде предстоящей ночью, 12 октября. Наряду с этим ожидается сильный ветер, порывы которого могут достичь 18 м/с.

В связи с непогодой в ДЧС дали ряд рекомендаций. Так, при шквалистом усилении ветра важно:

ограничить выход из зданий;

если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.

помните, что нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Добавим также, что 12 октября в Алматы обещают дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 11 градусов. Максимальная температура составит плюс 14 градусов.

13 октября снова будут осадки. Средняя температура составит плюс 12 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 15 градусов, но ночью похолодает до плюс 9 градусов.