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Непогода парализовала Астану: в столице образовались пробки

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Машины стоят в пробке
Пробка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вечером в пятницу, 11 октября, в Астане из-за непогоды наблюдаются пробки на дорогах - они оцениваются в 9-10 баллов, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации 2ГИС, заторы образовались по ряду центральных улиц.

На момент написания статьи пробки на дорогах оценивались в 9 баллов, в час пик - до 10.

Пробки в Астане
Пробки в Астане. Скриншот: 2gis.kz

"Всем терпения в пробках", "Страшно представить, что будет зимой когда снег пойдет", "Почему из-за дождя происходит такое?", "На велосипеде было бы быстрее", - поделились мнением о ситуации на дорогах астанчане.

Стоит отметить, что в Астане испортилась погода - выпали осадки.

В казахстанской столице, по информации "Казгидромет", объявлено штормовое предупреждение - ожидаются снег, метель, гололед. Ветер северо-восточный - порывы 17-22 м/с.

Ранее синоптики предупреждали астанчан об ухудшении погодных условий. Также прогнозировали похолодание в ночное время до 1 градуса тепла.

Напомним, сегодня в нескольких регионах Казахстана выпал снег, в связи с чем спасатели и полиция обратились к водителям с предупреждением о ситуации на дорогах. В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий начали вводить ограничения на дорогах с 17:00.

Быть внимательными на дорогах призвали полицейские СКО и Костанайской области.

Также стоит отметить, что в связи с непогодой 11-бальные пробки наблюдались сегодня в час пик в Алматы. На южную столицу обрушился ливень.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173303-nepogoda-paralizovala-astanu-v-stolice-obrazovalis-probki/

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